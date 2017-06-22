中職》洲際棒球文創園區下月開幕 大聯盟高層今造訪

大聯盟亞太區總裁史莫（中）今造訪洲際棒球文創園區，也期待今年大聯盟明星隊能再到洲際球場比賽。（洲際棒球文創園區提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台中洲際棒球文創園區訂下月開幕，不但將是今年中職選秀會的舉辦場地，大聯盟亞太區副總裁史莫（Jim Small）今也前往造訪，希望將今年大聯盟明星隊再度帶到台中。

洲際棒球文創園區將於7月23日開幕，不但結合台中市棒球故事館、運動餐廳及好運來洲際宴展中心，又緊鄰洲際棒球場，未來將成為值得球迷造訪的新景點。

由於大聯盟明星隊今年可望再度訪台打3場比賽，史莫今和台中市副市長林依瑩，立法委員張廖萬堅，以及台中市棒球教育基金會廖豊民董事長等人，也在洲際棒球文創園區商討相關事宜。

林依瑩表示會全力促成大聯盟明星隊在洲際球場比賽，史莫也樂見其成。「2011年大聯盟明星隊就在洲際棒球場進行過比賽，當時就被台中市民的熱情所震撼。」史莫表示期待大聯盟年底再到洲際比賽。

此外，洲際棒球文創園區也將成為今年中職選秀的場地。在今年選秀場地未定之前，文創園區團隊就積極向中職聯盟接觸，也敲定選秀會將在園區內的好運來洲際宴展中心舉行，要給球迷耳目一新的感受。

（洲際棒球文創園區提供）

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