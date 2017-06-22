NBA》籃網換來未來巨星 美媒警告「恐讓林書豪離隊」

下一季對林書豪來說將會是重大考驗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網日前完成重磅交易，將當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）與今年第27順位選秀權送到湖人換來潛力後衛羅素（D’Angelo Russell）以及中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov），儘管大部分的美國媒體對籃網這次操作給予好評，但有媒體認為此舉恐會造成林書豪離隊。

《The Inquisitr》今撰文分析，儘管在亞特金森（Kenny Atkinson）的體系下，林書豪也許能與羅素共存，增加籃網的後場競爭力，但從籃網的佈局來看，林書豪可能已被籃網排除在重建藍圖之外，就連籃網隨隊記者Anthony Puccio也說，羅素是籃網未來的主控，而林書豪明年將可跳出合約成自由球員，此舉可視為籃網在為林書豪離隊後做準備。

去年暑假籃網用第20順位選來備受看好的新秀雷佛特（Caris LeVert），未來可望與羅素組成後場雙槍，然而籃網的後衛群中還有懷特海德（Isaiah Whitehead）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）、基爾派翠克（Sean Kilpatrick）等競爭者，對於明年將滿29歲的林書豪，下一季將會是生涯的重大考驗。

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