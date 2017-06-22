NBA》八字還沒一撇 球哥先邀詹皇進湖人（影音）
2017/06/22 23:27
「球哥」波爾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀將在台灣時間明（23）日早上7點舉行，大熱門「球哥」波爾（Lonzo Ball）不只表達想加入湖人的意願，還不忘向「詹皇」喊話，希望能和詹姆斯一起在洛杉磯打拚。
由於湖人剛和籃網完成一樁交易案，不少球評和「球爸」波爾（LaVar Ball）都認為湖人會用榜眼籤選入球哥，另一方面，關於詹姆斯可能投效洛杉磯的傳聞甚囂塵上。
根據《ESPN》報導，儘管球哥還不是「湖人」，但他已先行向詹姆斯招手，喊話：「嘿！LeBron，我愛贏球，我知道你也喜歡贏的感覺，我覺得我們在一起比賽能互相幫忙，不管何時你想要球，只要讓我知道，我就傳給你。」
有趣的是，上個球季詹姆斯被問到有關波爾的評價，似乎頗有微詞，3月份客場對公牛，詹皇不僅公開表示波爾的投籃方式很怪，還模仿波爾命中底角三分，而詹皇和球爸更曾為了「下一代」隔空嗆聲。
詹姆斯可能投效洛杉磯球隊。（資料照，法新社）
相關影片：
LeBron with a not-so-subtle jab at Lonzo Ball pic.twitter.com/4EuAxoCzbj— Kenny Ducey （@KennyDucey） March 30, 2017
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