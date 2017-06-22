太平洋聯盟TLPGA傳承賽 陳宇茹奪職業生涯首冠

太平洋聯盟總經理廖國智（左）頒發冠軍獎杯與獎金給冠軍選手陳宇茹。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017太平洋聯盟TLPGA傳承賽今天進行最後決戰，職業女將陳宇茹繳出72桿，以兩回合總計140桿，贏得職業生涯首座冠軍盃。

陳宇茹今天抓下4個博蒂、2個柏忌和1個雙柏忌，平標準桿72桿作收。她表示，今天的狀況沒有昨天好，雖然有好幾球打偏了，但她並不放棄，第9洞打到右邊樹下，花了4桿才上果嶺，吞下雙柏忌，最後第18洞推進30呎的長推，以博蒂收尾，令她感到滿意。她計畫8月將赴南韓參加女子韓巡賽資格測試。

這場比賽黃靖以3桿之差的143桿，獲得第2名。郭艾榛則以144桿，名列第3。黃靖今天抓下2鳥3柏忌，73桿完賽，她表示，今天的開球比昨天好一些，推桿反而沒有昨天理想，她認為自己打球不夠細膩，切桿仍有不少失誤，不過整體而言，能在老淡水球場打出這樣的成績，她還是感到滿意。

郭艾榛與黃靖一樣，2鳥3柏忌，的73桿，她認為，此役長桿表現不錯，推桿稍差。

業餘女子A組，賴怡廷以兩回合154桿，與楊斐茜並列第1，依大會規定，比較第2回成績，賴怡廷以78桿，勝過楊斐茜80桿，賴怡廷幸運拿下這組冠軍。業餘女子B組冠軍是張昕樵，兩回合總計156桿。業餘男子B組，徐德倫149桿勝出。業餘C組冠軍蔡睿恒則是159桿。

陳宇茹第18洞30呎長推進洞抓鳥，興奮握拳慶賀，她以兩回合140桿贏得2017太平洋聯盟TLPGA傳承賽冠軍。（TLPGA提供）

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