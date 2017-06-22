Earth Mondamin盃高球賽》獎金女王金荷娜領先 蔡佩穎列24
2017/06/22 22:59
蔡佩穎（資料照）
〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽Earth Mondamin盃女子高球賽，今天打完第1回合，目前年度獎金榜領先的南韓球星金荷娜，打出7個博蒂、1個柏忌的67桿暫居領先。
金荷娜上週在比賽裡因為中暑退賽，休養之後，今天Earth Mondamin盃女子高球賽第1回合搶得先機，目前暫以1桿之差領先日本的青木瀨令奈和下川真由美。
今年球季開賽至今，金荷娜累計已獲得7858.2萬日圓（約台幣2175萬元），這場比賽如果她再奪冠軍，將創下日本LPGA巡迴賽單年度獎金最快突破1億日圓大關的紀錄。
台灣女將第1回合以蔡佩穎成績較好，她打出70桿，暫時並列24名，盧曉晴和姚宣榆今天都是71桿作收，暫時並列41名，劉依貞繳出73桿並列73名。
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