中職》經典對決16球 林威廷：球棒上面都是吳志揚

林威廷與潘威倫纏鬥16球終於擊出安打。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今天富邦悍將林威廷對統一獅單場5支3，只差三壘安打就達成完全打擊，灌進生涯新高5打點，拿下單場MVP，最終富邦悍將9:5贏球。

5局上林威廷與對方先發投手「嘟嘟」潘威倫纏鬥16球，其中12顆界外球，在兩好三壞球後敲出左外野一壘安打，富邦球員休息室響起陣陣歡呼聲，這也創下中職史上投手面對單一打席被安打最多投球數的紀錄，原紀錄為2008年10月7日La new雄投手許文雄投14球，被兄弟象陳瑞振敲安。

賽後林威廷秀出球棒笑說，「打到上面都有吳志揚（球印有中職會長吳志揚的字樣）了耶。」他表示，這個打席打到一半護指套斷掉，所以每打一球他就必須撿起掉在地上的護指套。

林威廷生涯對潘威倫38打數敲18安，對戰打擊率高達4成74，他表示，嘟嘟控球好，所以要逼自己把球看得更清楚，和速球投手相較，他打控球好的投手較有信心。

通過「經典對決16球」考驗，接下來兩打席林威廷分別擊出兩打點二壘安打、三分砲，富邦總教練葉君璋認為，林威廷已慢慢抓到擊球節奏，具有纏鬥性；近況不佳的林威廷說，賽前葉總提點他一些東西，幫助很大，最近看影片發現自己10球當中有9球沒跟進來，和嘟嘟對決完，之後幾次打擊跟球有比較好。

今天富邦悍將打完這一戰，晚上全隊將回高雄住宿，明天早上8點大部分教練和球員將搭球隊巴士趕赴花蓮，車程預計6小時，準備後天在花蓮球場對統一獅二連戰，至於洋投力猛則先搭高鐵回台北接家人，再搭火車到花蓮與球隊會合，部分球員則會自行開車前往。

周末花蓮獅悍將二連戰結束，富邦全隊將留在花蓮，因為下週四獅悍將又要在此鏖戰；比較辛苦的是獅隊，下週二在斗六和桃猿隊打完，之後再趕往花蓮，結束後，下週六又要到斗六和桃猿隊比賽，舟車勞頓，考驗球員體力。

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