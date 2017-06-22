網球》又是超級搶十勝出 「辛然配」馬優卡女網賽晉四強

「辛然配」晉級四強。（取自詹詠然臉書）

〔記者林宗偉／綜合報導〕西班牙馬優卡女網賽，高居頭號種子的詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲，今晚8強賽遭遇比利時梅騰絲（Elise Mertens）／荷蘭舒由絲（Demi Schuurs）組合，再度於關鍵時刻展現實力，最終2：6、6：3、10：7逆轉成功，順利搶下4強門票。

為了提前適應溫布頓公開賽的草地球感，詹詠然本週選擇在西班牙馬優卡暖身，可惜未能事事如意，她在首輪驚險以「搶十」保住勝利後，忍不住吐苦水表示，抵達後4天，行李還沒到，就連戰袍都是用湊出的練習衣服應急。

「辛然配」今首盤顯然仍還未進入狀況，以2：6讓出，所幸次盤逐漸站穩陣腳，開局就先馳得點，4：3後連拿3局，以6：3扳回一城。

關鍵的「搶十大戰」，「辛然配」頂住壓力，於5：5慢慢耍開對手，最終便以10：7保住勝果。

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