NBA選秀Live》 第17順位公鹿：威爾森
2017/06/23 09:28
2017年NBA選秀於台灣時間早上7：30開始，今年的熱門新秀佛爾茲（Markelle Fultz）、朗佐（Lonzo Ball）及J.傑克森（Josh Jackson），誰將成為本季狀元？
2017年NBA選秀會樂透球隊順位
1.七六人：佛爾茲（Markelle Fultz）
2.湖人：朗佐（Lonzo Ball）
3.塞爾提克：塔圖姆（Jayson Tatum）
4.太陽： 傑克森（Josh Jackson）
5.國王：法克斯（De'Aaron Fox）
6.魔術：艾薩克（Jonathan Isaac）
7.公牛（與灰狼交易）：馬卡南（Lauri Markkanen）
8.尼克：尼利基納（Frank Ntilikina）
9.小牛：史密斯（Dennis Smith Jr.）
10.拓荒者（與國王交易）：柯林斯（Zach Collins）
11.黃蜂：孟克（Malik Monk）
12.活塞：肯納德（Luke Kennard）
13.爵士（與金塊交易）：米丘（Donovan Mitchell）
14.熱火：艾德巴約（Bam Adebayo）
15.拓荒者（與國王交易）：J.傑克森（Justin Jackson）
16.公牛：佩頓（Justin Patton）
17.公鹿：威爾森（D.J Wilson）
18.溜馬：
19.老鷹：
20.拓荒者（與金塊交易）：
21.雷霆：
22.籃網：
23.暴龍：
24.爵士：
25.魔術：
佛爾茲拿下選秀狀元。（法新社）
朗佐如願加入湖人。（美聯社）
塔圖姆加入塞爾提克。（美聯社）
傑克森加入太陽。（美聯社）
相關新聞
推薦新聞
-
MLB》連2年入選明星賽 主戰捕手竟遭DFA2017/06/23 08:45
-
NBA》選秀日丟震撼彈 公牛送巴特勒去灰狼換第7順位2017/06/23 08:12
-
NBA》狀元連線成真！佛爾茲加入76人、朗佐如願當湖人2017/06/23 08:08
-
10年134盜 陽岱鋼腿功了得2017/06/23 06:00
-
神秘嘉賓到場 小戴開心晉8強2017/06/23 06:00