MLB》世界大賽英雄變盲砲 小熊決定下放3A
2017/06/23 07:51
〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽英雄人物史瓦伯（Kyle Schwarber），本季至今表現相當不穩，小熊決定將他下放3A調整，總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，希望史瓦伯能從一名長打者，回歸成打擊更好的打者，「我們相信這樣對他會更好。」
史瓦伯在2015年登上大聯盟就吸引極大關注，特別是該年季後賽9戰5轟，攻擊指數高達1.308；去年球季雖因膝蓋韌帶斷裂，幾乎缺席整個例行賽，卻在世界大賽回歸，出賽5場攻擊指數高達0.971，第7戰更繳猛打賞，是小熊奪冠英雄之一。
本季他從開路先鋒角色開季，目前出賽64場打擊率僅0.171，吞下多達75次三振，表現相當不穩，因而被下放3A調整，小熊也將拉上外野手Mark Zagunis頂替，他本季在3A出賽65場，有11轟、打擊率0.249的表現。
史瓦伯遭下放3A。（法新社）
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