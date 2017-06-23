NBA》馬刺打算交易D.格林 與騎士談判中
2017/06/23 09:44
D.格林。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕為了追求快艇保羅（Chris Paul），昨天傳出馬刺打算交易D.格林（Danny Green）以獲得更多籌碼，外媒消息指出，目前馬刺正與騎士進行談判，且除了D.格林外，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也在談判內容當中。
根據《ESPN》報導，馬刺正與騎士針對D.格林進行談判，不過因為馬刺開的條件較難達成，目前仍在協商中。
D.格林和馬刺仍有2年2千萬美元的合約要走，他本季平均上場26.6分鐘，繳出場均7.3分、3.3籃板、1.8助攻的成績，投籃命中率為39.2％，三分球命中率為37.9％。，而他也是馬刺陣中防守悍將。
除了D.格林的交易，稍早也有消息指出，馬刺與騎士的談判中，目前也涉及大前鋒艾德瑞吉。
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