NBA》喬治改當綠衫軍？塞爾提克與溜馬積極談判中

喬治。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀會今登場，塞爾提克選了塔圖姆（Jayson Tatum），在此同時，美國名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在推特上透露，塞爾提克正認真考慮與溜馬談判關於喬治（Paul George）的交易。

喬治先前曾表態，將在明年球季結束後成為自由球員，並打算離隊，且透露自己有意願前往湖人，溜馬球團則開始醞釀交易。

根據沃納洛斯基消息，塞爾提克已經開始和溜馬展開談判，雖然已經有所進展，但仍未達成交易。

喬治本季平均出賽35.8分鐘，可拿下23.7分、6.6籃板、3.3助攻，為溜馬倚重的主力球員。

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