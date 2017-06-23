MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打

印地安人2A張育成轟出本季第16號全壘打。（資料照，取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人2A台灣游擊手張育成本季長打火力大爆發，今對費城人2A又轟出全壘打，單季第16轟追平陳俊秀2011年印地安人2A的紀錄，有機會挑戰台灣選手在2A單季最多轟紀錄。

張育成前3年從新人聯盟、1A、高階1A穩定上升，每年長程砲火都在進步，本季前4場比賽就狂轟3發全壘打，5月20日更演出單場雙響砲，本週對費城人2A的系列戰，他昨天就有全壘打演出，今天再度開轟，連續2場全壘打，率隊以4：2贏球。

翻開過去台灣選手在2A的紀錄，蔣智賢曾在2011年2A轟出18發全壘打，至今仍是台灣2A單季全壘打紀錄，再來是陳金鋒在2001年2A的17轟，不過鋒哥該年連同高階1A成績有22轟，更曾在1999年於高階1A締造單季31轟，是台灣小聯盟單季全壘打障礙。

難得的是，蔣智賢在2011年2A平均每25打數才有1轟，張育成截至目前為止，每14.1打數就有1轟，不輸給鋒哥2001年在2A每13.1打數1轟的速度，美中不足的是張育成打擊率偏低，今天4打數擊出2安打後，打擊率是0.225。

蔣智賢曾在2011年小聯盟2A單季轟出18發全壘打。（資料照，記者黃志源攝）

鋒哥小聯盟生涯有146轟，圖為2002年的陳金鋒。（資料照，記者黃瑞柏攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友