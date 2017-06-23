MLB》「法官」賈吉敲出本季25轟 小球迷樂翻
2017/06/23 12:31
〔體育中心／綜合報導〕手感火燙的洋基超級新秀「法官」賈吉（Aaron Judge），在今天面對天使的比賽中，敲出大號3分砲，本季第25支全壘打暫居全聯盟第一，不過最後洋基以5：10吞下近10戰的第8敗。
2局下洋基握有1分領先，一、三壘有人時，賈吉轟出全壘打，一舉拿下3分，同時也是本季第25轟，目前暫居全聯盟最多轟，道奇超級新人貝林格（Cody Bellinger）以22轟居第二。
而鏡頭也帶到一名可愛的小球迷高舉著看板：「為了看賈吉，我第一次來球場看比賽。」賈吉上場時小球迷就興奮不已，敲出全壘打的瞬間更是大聲歡呼，小球迷的爸爸也興奮地將他高高舉起。
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