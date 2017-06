MLB》「法官」賈吉敲出本季25轟 小球迷樂翻

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕手感火燙的洋基超級新秀「法官」賈吉(Aaron Judge),在今天面對天使的比賽中,敲出大號3分砲,本季第25支全壘打暫居全聯盟第一,不過最後洋基以5:10吞下近10戰的第8敗。

2局下洋基握有1分領先,一、三壘有人時,賈吉轟出全壘打,一舉拿下3分,同時也是本季第25轟,目前暫居全聯盟最多轟,道奇超級新人貝林格(Cody Bellinger)以22轟居第二。

而鏡頭也帶到一名可愛的小球迷高舉著看板:「為了看賈吉,我第一次來球場看比賽。」賈吉上場時小球迷就興奮不已,敲出全壘打的瞬間更是大聲歡呼,小球迷的爸爸也興奮地將他高高舉起。

