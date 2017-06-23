NBA》朗佐如願當湖人 球爸：第一年帶球隊進季後賽

朗佐。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今進行選秀，先前因為父親而聲名大噪的熱門新秀朗佐（Lonzo Ball）也如願被湖人選上，父親波爾（LaVar Ball）也開心的表示，兒子進入湖人第一年就能幫助球隊打進季後賽。

朗佐今天以榜眼身分加入湖人，最開心的莫過於他的父親波爾，先前波爾曾表示，朗佐非湖人不去，如今達成理想，他也開心的說：「朗佐將在他進入湖人第一年，帶領球隊打進季後賽，請大家拭目以待。」此外，波爾也自信的表示，他從朗佐還是小嬰兒時期就認為他能進入湖人隊。

朗佐現年19歲，198公分86公斤，是名相當出色的控球後衛，他在高中最後一個球季繳出23.9分、11.3籃板、11.5助攻的亮麗數據。

波爾今天也出席選秀會。（法新社）

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