NBA》朗佐如願當湖人 球爸：第一年帶球隊進季後賽
2017/06/23 10:17
朗佐。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕NBA今進行選秀，先前因為父親而聲名大噪的熱門新秀朗佐（Lonzo Ball）也如願被湖人選上，父親波爾（LaVar Ball）也開心的表示，兒子進入湖人第一年就能幫助球隊打進季後賽。
朗佐今天以榜眼身分加入湖人，最開心的莫過於他的父親波爾，先前波爾曾表示，朗佐非湖人不去，如今達成理想，他也開心的說：「朗佐將在他進入湖人第一年，帶領球隊打進季後賽，請大家拭目以待。」此外，波爾也自信的表示，他從朗佐還是小嬰兒時期就認為他能進入湖人隊。
朗佐現年19歲，198公分86公斤，是名相當出色的控球後衛，他在高中最後一個球季繳出23.9分、11.3籃板、11.5助攻的亮麗數據。
波爾今天也出席選秀會。（法新社）
相關新聞
- NBA選秀Live》 第24順位爵士：Tyler Lydon
- NBA》馬刺打算交易D.格林 與騎士談判中
- NBA》喬治改當綠衫軍？塞爾提克與溜馬積極談判中
- NBA》選秀日丟震撼彈 公牛送巴特勒去灰狼換第7順位
- NBA》狀元連線成真！佛爾茲加入76人、朗佐如願當湖人
推薦新聞
-
MLB》超車查普曼 釀酒人終結者改寫大聯盟歷史2017/06/23 11:13
-
狀元佛爾茲、朗佐樂當湖人 NBA選秀名單看這邊！2017/06/23 11:02
-
NBA》球衣拍賣創天價！喬丹奧運戰袍834萬售出2017/06/23 11:01
-
MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打2017/06/23 09:42
-
NBA》選秀日丟震撼彈 公牛送巴特勒去灰狼換第7順位2017/06/23 08:12