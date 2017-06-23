MLB》奧英斯、高德史密特3分砲 響尾蛇奪2連勝

2017/06/23 14:13

響尾蛇先發高德利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今響尾蛇作客科羅拉多，先發高德利（Zack Godley）七局好投，加上奧英斯（Chris Owings）、高德史密特（Paul Goldschmidt）各轟出一發3分砲，合力灌下6分，助響尾蛇以10：3拿下二連勝。

1局下洛磯布雷克蒙（Charlie Blackmon）轟出陽春砲先馳得點，不過之後打線熄火，響尾蛇則在3、4局靠著奧英斯、高德史密特的三分砲大幅領先，洛磯僅在8局下追了2分，最後輸掉比賽，吞下二連敗。

響尾蛇先發高德利主投7局，繳出4安打、3失分皆責失、1保送、8三振的成績收下勝投；洛磯先發山薩泰拉（Antonio Senzatela）則主投5局，被敲出8安打，失9分皆責失，丟出3保送、3三振，吞下敗投。

高德史密特（右）今轟出3分砲。（美聯社）

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