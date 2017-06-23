NBA》球衣拍賣創天價！喬丹奧運戰袍834萬售出
2017/06/23 11:01
喬丹的奧運球衣以高價賣出。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）雖然已經退休，但他的球衣與相關商品仍熱賣，他在1984年的洛杉磯奧運實戰球衣，日前於拍賣網站上以27.4萬美元賣出，相當於台幣834萬元。
根據ESPN消息，喬丹在1984年洛杉磯奧運的實戰球衣，在拍賣網站上以27.4萬美元（約新台幣834萬）的高價賣出，創下單一球衣價格紀錄，而喬丹那年在美國隊的比賽中，繳出場均17分的成績。
除了球衣，喬丹在那年比賽中的實戰球鞋，在月初時也以19萬美元（約新台幣578萬）賣出。
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