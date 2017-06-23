NBA》朗佐進湖人 總仔愛他的無私 前輩推特先嗆聲
2017/06/23 11:40
朗佐。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在選秀會上以榜眼籤選了UCLA後衛朗佐（Lonzo Ball），對此湖人主帥華頓（Luke Walton）展開雙臂歡迎，並且表示，朗佐的無私作風，正是球隊選他的原因。
「他能運用他的傳球來幫助球隊，加上他的無私作風，可以幫助我們提升球隊的文化。」華頓表示，未來湖人要打出快速轉換的球風，而那也正是朗佐所擅長的，球隊在審慎考慮後才決定選他。
不過，有別於湖人主帥的溫暖，其他的聯盟前輩們已經在推特上向朗佐下馬威。
今天在選秀會進行時，當朗佐以第2順位被湖人選中，76人西蒙斯（Ben Simmons）在推特寫下「這真瘋狂」，隊友「推特王」恩比德（Joel Embiid）也沒錯過放話的好機會，他轉推西蒙斯的發文並寫下，「下個球季請你在他（朗佐）頭上狠狠灌籃，灌到他老爸衝上球場來救他。」這段推特也引發網友議論。
恩比德。（資料照，美聯社）
恩比德推特。（取自推特）
華頓。（資料照，美聯社）
相關新聞
- 狀元佛爾茲、朗佐樂當湖人 NBA選秀名單看這邊！
- NBA》球衣拍賣創天價！喬丹奧運戰袍834萬售出
- NBA》朗佐如願當湖人 球爸：第一年帶球隊進季後賽
- NBA》馬刺打算交易D.格林 與騎士談判中
- NBA》喬治改當綠衫軍？塞爾提克與溜馬積極談判中
推薦新聞
-
MLB》紅人球星狂言 「我是加拿大鈴木一朗」2017/06/23 11:51
-
NBA》朗佐進湖人 總仔愛他的無私 前輩推特先嗆聲2017/06/23 11:40
-
MLB》超車查普曼 釀酒人終結者改寫大聯盟歷史2017/06/23 11:13
-
NBA》球衣拍賣創天價！喬丹奧運戰袍834萬售出2017/06/23 11:01
-
MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打2017/06/23 09:42