NBA》朗佐進湖人 總仔愛他的無私 前輩推特先嗆聲

朗佐。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在選秀會上以榜眼籤選了UCLA後衛朗佐（Lonzo Ball），對此湖人主帥華頓（Luke Walton）展開雙臂歡迎，並且表示，朗佐的無私作風，正是球隊選他的原因。

「他能運用他的傳球來幫助球隊，加上他的無私作風，可以幫助我們提升球隊的文化。」華頓表示，未來湖人要打出快速轉換的球風，而那也正是朗佐所擅長的，球隊在審慎考慮後才決定選他。

不過，有別於湖人主帥的溫暖，其他的聯盟前輩們已經在推特上向朗佐下馬威。

今天在選秀會進行時，當朗佐以第2順位被湖人選中，76人西蒙斯（Ben Simmons）在推特寫下「這真瘋狂」，隊友「推特王」恩比德（Joel Embiid）也沒錯過放話的好機會，他轉推西蒙斯的發文並寫下，「下個球季請你在他（朗佐）頭上狠狠灌籃，灌到他老爸衝上球場來救他。」這段推特也引發網友議論。

恩比德。（資料照，美聯社）

恩比德推特。（取自推特）

華頓。（資料照，美聯社）

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