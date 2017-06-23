MLB》紅人球星狂言 「我是加拿大鈴木一朗」

沃托認為自己可以贏下全壘打大賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽下月舉辦，全壘打大賽的參賽名單受矚目，紅人看板球星沃托（Joey Votto）還沒獲得邀請，但表示自己有意願參加，並認為有能力奪下全壘打王。

沃托向來以高上壘率聞名，而非超級重砲手，生涯前11年平均每季大約22轟，而他本季至今出賽71場就轟出20發全壘打，並列全大聯盟第5名，讓他萌生嘗試全壘打大賽的念頭，並且拿鈴木一朗來說明為何自己能拿第一。

「把我看作加拿大鈴木一朗，日本有他們的（一朗），加拿大也有，」沃說笑說，「沒錯，我能夠強力拉擊將球轟到觀眾席，想不想而已。」

去年此時，時任馬林魚打擊教練邦茲曾說，一朗如果想參加全壘打大賽，絕對有機會拿下冠軍，而任何看過他打擊練習的人，都不會懷疑這點。

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