MLB》紅人球星狂言 「我是加拿大鈴木一朗」
2017/06/23 11:51
沃托認為自己可以贏下全壘打大賽。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽下月舉辦，全壘打大賽的參賽名單受矚目，紅人看板球星沃托（Joey Votto）還沒獲得邀請，但表示自己有意願參加，並認為有能力奪下全壘打王。
沃托向來以高上壘率聞名，而非超級重砲手，生涯前11年平均每季大約22轟，而他本季至今出賽71場就轟出20發全壘打，並列全大聯盟第5名，讓他萌生嘗試全壘打大賽的念頭，並且拿鈴木一朗來說明為何自己能拿第一。
「把我看作加拿大鈴木一朗，日本有他們的（一朗），加拿大也有，」沃說笑說，「沒錯，我能夠強力拉擊將球轟到觀眾席，想不想而已。」
去年此時，時任馬林魚打擊教練邦茲曾說，一朗如果想參加全壘打大賽，絕對有機會拿下冠軍，而任何看過他打擊練習的人，都不會懷疑這點。
相關新聞
- MLB》想買馬林魚 基特團隊還籌不出資金
- MLB》超車查普曼 釀酒人終結者改寫大聯盟歷史
- MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打
- MLB》單局灌8分 太空人退運動家收本季第50勝（影音）
- MLB》連2年入選明星賽 主戰捕手竟遭DFA
推薦新聞
-
NBA》朗佐進湖人 總仔愛他的無私 前輩推特先嗆聲2017/06/23 11:40
-
狀元佛爾茲、朗佐樂當湖人 NBA選秀名單看這邊！2017/06/23 11:02
-
NBA》球衣拍賣創天價！喬丹奧運戰袍834萬售出2017/06/23 11:01
-
MLB》單局灌8分 太空人退運動家收本季第50勝（影音）2017/06/23 10:09
-
MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打2017/06/23 09:42