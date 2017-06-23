NBA》第4順位去太陽 J.傑克森：要讓錯過我的球隊後悔
2017/06/23 12:35
J.傑克森（右）。（USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA今進行選秀會，也是前三順位熱門人選之一的J.傑克森（Josh Jackson）後來被第4順位的太陽選中，這也讓他燃起鬥志，期待繳出亮眼成績，讓錯過他的球隊後悔。
「我不認為其他人會比我更在乎這次選秀，我也不覺得他們會比我更認真，這也是我顯得特別之處。」J.傑克森為堪薩斯大學小前鋒，現年20歲的他，身高203公分、94公斤，外媒也點評，他有出色的防守能力，並不輸給馬刺雷納德（Kawhi Leonard）。
J.傑克森對自己相當有自信，「如果你問我，我當然會說我是這次選秀會上最棒的球員之一，但其他人或許有不同看法。」J.傑克森也說自己熱愛競爭，能被太陽選上，他覺得很開心，他也會努力成為陣中最棒的球員，但更重要的是，他希望透過表現來證明別人的看法是錯的，也想讓錯過他的球隊感到後悔。
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