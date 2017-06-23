羽球》AIT處長響應世大運 攜手球后戴資穎推體育外交

AIT處長梅健華（左）與戴資穎。（戴楠凱提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕AIT美國在台協會處長梅健華日前邀請世界球后戴資穎，一起拍攝運動宣傳短片，今天在AIT臉書帳號上曝光，戴資穎與梅健華球敘，兩人一同推廣羽球運動與即將到來的世大運。

戴資穎確定將代表台灣出征世大運，日前更造成一波搶票風潮，世大運羽球決賽當天門票開賣當天就秒殺，球后魅力無法擋，日前她則收到美國在台協會邀請，下場跟梅健華一同打羽球。

梅健華在影片提到，世大運快到了，他想多接觸幾項運動，除了羽球，他也做出許多其他嘗試，例如桌球、跑步等。

拍攝短片主要目的是為了迎接即將到來的台北市大運，希望藉由影片推廣全民運動，以及藉由體育做國民外交。

AIT處長梅健華（中）與球后戴資穎及小戴父親戴楠凱球敘。（戴楠凱提供）

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