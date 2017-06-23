MLB》崩潰！球員看完2部電影 比賽竟然還沒打

雙城白襪戰等了4小時50分鐘才開打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊今天作客明尼蘇達，卻遭遇大雨而等了破雙城隊史紀錄的4小時50分才開打。即便如此，白襪投打依然表現優異，全場揮出18支安打，3投聯手讓對手僅敲7安打，終場以9：0完封雙城。

比賽原定中午12時10分，卻因為大雨不停歇延至傍晚5時才開打。不延賽主因是白襪下次重返明尼蘇達要等到8月29-31日，雖然28日是休兵日，卻是雙城27天賽程的唯一休息日，也是白襪34天唯一，由於雷達研判雨勢會減緩，雙城決定等待。

這段期間，白襪球員們在休息打牌、踢足球、跳舞、聽音樂、看電影，消磨近5小時的等待，先發投手昆塔納（Jose Quintana）更是用平板看了「玩命關頭7」、「逃出絕命鎮」兩部電影，他還跟記者分享前面那部很讚，後者普普。

「在iPad上看太久了，或許是因為這樣覺得無聊吧，我只希望比賽趕快開打，」他說，「過程有點辛苦，但我們也沒辦法做什麼，你只能保持專注，做好準備。」

這不是白襪隊史最久的等待，他們曾在1990年等了7小時23分鐘，但近5小時的延遲已刷新雙城隊史紀錄。

漫長等待沒有影響昆塔納，他今天先發6.2局僅被敲5支安打，狂飆9次三振，無失分，隊友則以3發全壘打支援，幫他奪下本季第4勝。

看完兩部電影的昆塔納依然繳出優質先發。（法新社）

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