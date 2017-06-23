NBA》幫老爸招募球星 聯盟最正女兒出招色誘
2017/06/23 15:06
尼克對於波辛傑斯交易案保持開放態度。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕尼克總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）昨天坦言，對於波辛傑斯（Kristaps Porzingis）交易案抱持開放態度。有許多球隊都在詢問，就連公鹿老闆正妹女兒Mallory Edens都出招要幫球隊招募球星。
Edens在推特分享禪師受訪新聞，並寫道，「好的，雖然90%是開玩笑的，但是這個消息太瘋狂，@波辛傑斯，如果你有需要的話，我們可以一起從紐約飛到密爾瓦基。」貼文最後還附上3個親親的表情符號。
Edens。（取自推特）
就讀名校普林斯頓大學的Edens，推特與instagram都有上萬人追蹤，她曾經被美媒《thesportster》選為NBA最辣的15名女兒之一，如今她在推特助老爸一臂之力，但如果公鹿想要波辛傑斯，還是讓滿足禪師的需求才有機會。
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens。（圖片取自IG）
Edens跟老爸。（圖片取自IG）
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