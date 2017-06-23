NBA》補強禁區 勇士灑錢買新秀「喬丹」

貝爾參與球隊試訓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今進行選秀，衛冕軍勇士選擇花錢買下公牛在第38順位所選中的貝爾（Jordan Bell）來補強禁區。

貝爾現年22歲，身高206公分、103公斤，為俄勒岡大學大前鋒，本季平均上場29.1分鐘，可拿下10.9分8.8籃板1.8抄截2.2火鍋，防守能力不差，也被認為是可能取代麥基（JaVale McGee）的年輕球員，未來也有機會和D.格林（Draymond Green）一起鞏固勇士的禁區。

貝爾在第2輪第38順位被公牛選上，也馬上被勇士以350萬美元（約1億台幣）買走。

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