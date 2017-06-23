澳洲超級賽》驚天逆轉秀！戴資穎擊敗辛度闖4強
2017/06/23 16:06
戴資穎闖進澳洲超級賽4強。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕羽球世界球后戴資穎，今天在澳洲超級賽女單8強對上印度女將辛度，終場以10：21、21：20、21：16的逆轉秀晉級4強。
首局辛度狀況火燙，以21：10迅速拿下，次局戴資穎雖然回神，但仍與辛度戰至丟士，才以22：20驚險勝出，決勝局戴資穎與對手纏鬥，雙方互有領先，但換邊後小戴找回手感，在落後4分的情況下上演逆轉，最終用21：16拿下決勝局，取得對戰辛度的3連勝。
辛度生涯與戴資穎共交手10場，小戴共取得7勝3敗的戰績，4強戰預計將對上日本山口茜與中國陳雨菲的勝者，爭取進入決賽的門票。
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