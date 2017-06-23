NBA》佛爾茲是未來拼圖 恩比德：我們可以改變這裡

佛爾茲（右二）、西蒙斯（左二）和恩比德（右一）。（取自76人官方臉書）



〔體育中心／綜合報導〕華盛頓大學後衛佛爾茲（Markelle Fultz）成為今年選秀會上的狀元郎，七六人的學長們「推特王」恩比德（Joel Embiid）和去年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）在第一時間都在推特上發文歡迎他加入費城大家庭，而恩比德受訪時也相當看好未來與學弟合作會出現良好的化學效應。

「他（佛爾茲）是球隊進攻發動機的最佳人選，」恩比德表示，他喜歡佛爾茲的謙虛有禮，並對勝利也很在乎，他認為這就是目前球隊需要的，「我們可以改變這裡的文化。」

對於佛爾茲的到來，七六人總教練布朗（Brett Brown）表示，恩比德、西蒙斯和佛爾茲3人搭配會激發出多大的火花，費城整座城市都對他們抱持著高度期待，佛爾茲是球隊未來的拼圖，自己會好好帶領這些年輕小將，讓他們能夠合作無間。

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