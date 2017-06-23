NBA》巴特勒被賣到灰狼 美媒爆料大內幕

巴特勒被交易至灰狼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是NBA選秀會，公牛在選秀前完成重磅交易，將當家球星巴特勒（Jimmy Butler）送至灰狼，換來「灌籃王」拉文（Zach LaVine）以及去年第5順位的鄧恩（Kris Dunn），但據美國媒體消息指出，塞爾提克原本有意這位明星小前鋒，但因不願放出手上的探花籤而破局。

據傳公牛原先向塞爾提克索取今年的探花籤以及明年籃網的首輪選秀權，但塞爾提克始終不願點頭而破局，最後只好同意灰狼的報價，送出巴特勒與今年第16順位選秀權，換來拉文、鄧恩以及第7順位選秀權。

最終塞爾提克用探花籤選中杜克大學的塔圖姆（Jayson Tatum），公牛則用第7順位選中芬蘭長人馬卡南（Lauri Markkanen），灰狼則以第16順位拿走克雷頓大學的中鋒佩頓（Justin Patton）。

在巴特勒交易案破局後，塞爾提克也將目標轉向溜馬一哥喬治（Paul George），但雙方目前仍無共識。

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