中職》桃猿主場明拚封王 內野門票已完售

2017/06/23 18:19

〔記者羅志朋／台南報導〕明天Lamigo桃猿將在桃園主場迎戰中信兄弟，雙方先發投手為史博威對決羅曼，只要桃猿贏球，就能順利拿到上半季冠軍，桃猿球團表示，目前內野門票已完售，明天將開放左外野看台給主場球迷，右外野看台則是客場球迷應援席。

桃猿明天在主場的「封王戰」，內野門票已完售。（資料照）

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