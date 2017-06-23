NBA》喬治表明下季離隊 總管：被重擊一拳
2017/06/23 20:53
喬治（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬一哥喬治（Paul George）日前向球隊表態，在走完最後一年合約後，將會離開球隊。此話一出，對溜馬投下一個震撼彈，新任總管普里查德（Kevin Pritchard）也表示，像被重擊一拳。
「對我來說，那真的就像是揍我肚子一拳。」喬治已表明下季將會離隊，因此溜馬也在醞釀將他交易出去，不過普里查德也表示，目前並不急著將喬治交易出去，因此在訓練營時有可能還看得到喬治的身影。
喬治的離隊宣言讓球團感到震驚，普里查德對此表示，希望未來能將溜馬打造成一支能留住球員的球隊。「喬治是個特別的球員，他對於球隊能有正面影響。我們夏天時還談過他想在溜馬贏球的事，所以現在這個消息對我們而言有點打擊，球團還在適應。但最終我們還是希望能打造一支贏球且會讓球員想待在這的球隊。」
普里查德還透露，現在有多支球隊都在打探喬治的交易，而他也會從中選出對溜馬未來最有利的選擇。普里查德還表示，並不是只用錢就能獲得喬治，他建議其他球隊要再提出更好的報價。
溜馬總管普里查德（資料照，美聯社）
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