日職》岱桑本季首扛中心打者 巨人全右打23年來頭一遭
2017/06/23 19:01
陽岱鋼。（取自讀賣巨人臉書）
〔體育中心／綜合報導〕6月跨聯盟交流戰日前畫下句點，讀賣巨人將與中日龍進行三連戰，而巨人監督高橋由伸今天推出「全右打」打線，是隊史23年以來的頭一遭。
由於強力左打阿部慎之助因傷缺陣，再加上中日先發洋投瓦爾德斯為左投，高橋監督日前就宣告今天將會是「全員右打」的打線，先發打序出爐，真如高橋監督所說，排出1至9棒全右打陣容，村田修一頂替阿部守一壘，旅日好手陽岱鋼則是本季第一次擔任第5棒中心打者，這也是他首度與央聯球隊交手。
巨人上次排出「全右打」打線須追溯到23年前，當時1994年10月1日巨人曾排出全右打的打序對付養樂多隊。
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