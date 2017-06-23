美巡賽》史畢斯首回合暫居領先 潘政琮70桿並列76

台灣好手潘政琮。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Travelers 錦標賽今天打完第1回合，沈寂一段時間的美國好手史畢斯，打出8個博蒂、1個柏忌的63桿，暫居領先。

史畢斯最近兩個月在美巡賽裡，只有5月下旬的DEAN & DELUCA邀請賽並列第2，其他比賽很少出現在領先群。今天能打出63桿佳績，讓他重燃奪冠信心。上次他在美巡賽封王是2月中旬的AT&T圓石灘配對賽。

美國選手華格納和史泰格邁爾今天都打出64桿，暫以1桿之差並列第2。台灣好手潘政琮則以平標準桿70桿完賽，暫時並列76名。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友