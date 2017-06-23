台哥大接手富邦贊助高球 更名為「台灣大哥大女子公開賽」

台灣大哥大接手富邦贊助高球，並更名為「台灣大哥大女子公開賽」。（記者王憶紅翻攝台灣大官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今日宣布，接手2017富邦女子公開賽，除首度冠名贊助外，同時宣布賽事名稱正式拍板定案為「台灣大哥大女子公開賽」，預計7月12日（週三）至14日（週五）在林口東華高爾夫球場登場，這場吸引球賽約有國內外100名職業與業餘女將參與，也將為台巡賽下半年球季逐漸加溫的賽事，揭開序幕。

富邦金控在2012年曾連續兩年冠名贊助「富邦女子公開賽」，獲得各界好評；2014起連續三年冠名贊助世界最高規格職業女子高爾夫賽事「富邦LPGA台灣錦標賽」。在完成階段性使命後，由同屬富邦集團的台灣大哥大接棒冠名贊助。

台灣大總經理鄭俊卿表示，台灣大哥大曾經在2003至2007年連續五年冠名贊助長春高球賽，過去雖然也曾贊助過包括富邦LPGA台灣錦標賽等女子高球賽，但這次卻是首度以冠名贊助商的身份舉辦比賽，感到格外地興奮。

事實上，台灣大哥大與台灣體壇淵源深厚，不但長期與富邦攜手共同投入運動贊助，今年最大盛事即是投入中華職棒四隊之一的富邦悍將球隊的成立及大小賽事；目前更贊助女子高球好手包括曾雅妮、陳彥寧，以及女子網球名將詹詠然、詹皓晴姊妹，過去也曾冠名贊助過SBL超級籃球聯賽台灣大雲豹籃球隊（現富邦勇士籃球隊），以及台灣大哥大長春高爾夫公開賽。

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