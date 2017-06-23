中職》最速138公里 林子崴傷癒二軍先發2局失3分

林子崴（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅年輕左投林子崴，4月底因左手肘肌腱發炎進入傷兵名單，今天首度在二軍賽登板投球，對富邦悍將二軍先發2局用了36球，被敲5安，失3分都是責失，承擔敗投。

獅隊投手教練鄭博壬表示，今天林子崴最快球速138公里，因為他休息時間有點久，所以不希望復建進度太趕，加上球隊先發輪值沒有迫切需要，希望他能按部就班調整，等狀況調整到位再上一軍。

此役富邦二軍先發投手陳明軒投6局失1分拿到勝投，不過單場送出6保送，控球不算理想，他和林子崴預定將會接受國家隊徵召打8月世大運。

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