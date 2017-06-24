桃猿拚上半季封王 今日賽事預告與轉播

Lamigo桃猿昨戰勝統一，封王魔術數字減為M1，今天有機會能在主場拿下上半季冠軍。桃猿今派出本季防禦率王、洋投史博威先發，史博威戰績8勝1敗在聯盟中首屈一指，實力不容小覷。而兄弟則是由羅曼迎戰，力阻桃猿封王，羅曼戰績為3勝3敗，防禦率則為3.19。

大聯盟今上演日籍投手對決，效力於遊騎兵的達比修有及洋基投手田中將大將首次在大聯盟正面對決。達比修有目前戰績為6勝5敗、防禦率3.35，表現不俗。而近況不佳的田中將大則是苦吞6連敗，目前防禦率6.34，今天的比賽究竟是哪位日籍投手技高一籌呢，令人期待。

中職

18:35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園>（ELEVEN、愛爾達體育、CPBLTV）

18:35 統一獅 vs. 富邦悍將 <花蓮>（緯來精彩、愛爾達足球、CPBLTV）

MLB

07:00 遊騎兵 vs. 洋基（民視）

07:00 天使 vs. 紅襪（FOX體育）