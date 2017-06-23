中職》單局三轟「修喊啦！」 桃猿休息室搞笑全清空（影音）
2017/06/23 21:36
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今日統一獅之戰，暴力猿打線在5局上敲出三轟，詹智堯更單場繳出雙響砲，驚人火力也讓隊友相當吃驚，紛紛離開板凳表達「抗議」，形成一幕休息室清空的有趣畫面。
桃猿此役火力全開，前5局就敲出4發全壘打，其中有3支集中在5局上半，詹智堯在3局上曾砲轟過獅隊洋投福瑞多，而該局又再度開轟，而郭嚴文擊出高飛球遭到接殺，隨後王柏融和林泓育上演背靠背全壘打，幫助桃猿取得7：2的大幅領先。
正當林泓育繞完壘包後，場邊鏡頭也捕捉到猿隊休息室的球員幾乎都躲了起來，林泓育與教練團慶祝完後，只能尷尬地一個人回到位子上。
5局上Lamigo打者林泓育與教練團擊掌慶祝後，猿隊休息室的球員幾乎都躲了起來，讓他氣到想丟頭盔，最後只能尷尬地一個人回到位子上。（記者黃志源攝）
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