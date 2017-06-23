桌球》總教練突遭撤換 中國主力球員集體退賽抗議！
2017/06/23 22:10
中國桌球隊總教練劉國梁（見圖）賽前突遭調職，今天（23日）多名中國桌球隊成員集體在微博上為他發言力挺，甚至宣布退賽。（翻攝自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕進行中的中國桌球公開賽開賽前，中國桌球隊總教練劉國梁突遭調職，今天（23日）多名中國桌球隊成員集體在微博上發言力挺劉國梁，稍晚隊長馬龍與年輕好手樊振東宣布退賽，引發熱議。
中國桌球隊隊員今晚（23日）在微博上公開表示「這一刻我們無心戀戰......只因想念您，劉國梁！」隨後，主力球員馬龍、樊振東皆主動退賽。（翻攝自微博）
綜合媒體報導，劉國梁20日被拉下總教練職位，調任無實權的桌球協會副主席，對此中國桌球隊成員第一時間保持沉默，疑遭下達「禁言令」。
22日中國桌球公開賽仍照常舉行，但先是老將張繼科因傷退賽，男雙組合也敗給日本隊，今天傍晚多名中國桌球隊隊員在微博上公開表示「這一刻我們無心戀戰......只因想念您，劉國梁！」隨後，馬龍、樊振東都沒有出席賽程，視同退賽，茶壺風暴越演越烈。
對此，不少中國球迷擔心，球員可能會遭到中國桌協高層懲處，主力成員退賽也幾乎等於將奪冠機會拱手讓給其他國家。
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