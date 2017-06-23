中職》不曾放棄投球 林岳平生涯500K達陣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職統一獅隊35歲老將「大餅」林岳平，走過低潮與傷痛後，今年5月重返一軍舞台，今天面對Lamigo桃猿隊，林岳平中繼1局飆2K，生涯三振數也突破500K，成為中職史上第25位完成這項壯舉的球員。

林岳平今天在9局上中繼登板，一上來就先K掉桃猿強打陳俊秀，生涯500K達陣，雖然在2人出局後被梁家榮敲出中外野二壘安打，但最後他將生涯501K賞給桃猿捕手黃浩然，完成該局投球任務。

林岳平2007年曾因心臟主動脈閉鎖不全、心臟瓣膜脫垂，動過心臟手術，靠著堅強意志術後約4個月復出，前2季只在一軍出賽場次不多，去年季中在二軍賽還挨球吻，導致右手大拇指骨折而提前報銷，空白8個月才重返投手丘，而本季5月順利重回一軍，出賽12場後援13.1局投出13次三振，挨20安失8分責失分，防禦率5.40。

統一獅投手林岳平完成生涯500K。（記者黃志源攝）

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