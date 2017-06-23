中職》明天對中信只要和局 桃猿就能封王

〔記者羅志朋／台南報導〕今天Lamigo桃猿以9:6擊敗統一獅，上半季封王魔術數字減為M1，明天在桃園主場迎戰中信兄弟，只要和局、不一定要贏球，就能拿到上半季冠軍。

此役，桃猿先發投手林樺慶投5局被敲6安，僅在首局被蘇智傑轟全壘打失兩分，拿下本季第3勝，桃猿總教練洪一中表示，第一局林樺慶就投了33球，第二局又投22球，原本擔心他投不完5局，還好有撐過去。

本季林樺慶先發登板6場，累積防禦率3.38，稱職扮演球隊第5號先發角色。對於本季林樺慶整體表現，桃猿總教練洪一中說，「雖然過程沒有很勇猛，不過先發表現不差，比預期要好很多。」

桃猿只要明天不輸，就可以封王。（資料照）

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