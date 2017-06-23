中職》明天對中信只要和局 桃猿就能封王
2017/06/23 23:06
〔記者羅志朋／台南報導〕今天Lamigo桃猿以9:6擊敗統一獅，上半季封王魔術數字減為M1，明天在桃園主場迎戰中信兄弟，只要和局、不一定要贏球，就能拿到上半季冠軍。
此役，桃猿先發投手林樺慶投5局被敲6安，僅在首局被蘇智傑轟全壘打失兩分，拿下本季第3勝，桃猿總教練洪一中表示，第一局林樺慶就投了33球，第二局又投22球，原本擔心他投不完5局，還好有撐過去。
本季林樺慶先發登板6場，累積防禦率3.38，稱職扮演球隊第5號先發角色。對於本季林樺慶整體表現，桃猿總教練洪一中說，「雖然過程沒有很勇猛，不過先發表現不差，比預期要好很多。」
桃猿只要明天不輸，就可以封王。（資料照）
相關新聞
- 中職》不曾放棄投球 林岳平生涯500K達陣（影音）
- 中職》單局三轟「修喊啦！」 桃猿休息室搞笑全清空（影音）
- 中職》內野兵荒馬亂！統一「驚」手套誤事（影音）
- 中職》暴力猿打線超狂！單局3轟炸翻福瑞多（影音）
- 中職》最速138公里 林子崴傷癒二軍先發2局失3分
推薦新聞
-
中職》不曾放棄投球 林岳平生涯500K達陣（影音）2017/06/23 22:59
-
中職》單局三轟「修喊啦！」 桃猿休息室搞笑全清空（影音）2017/06/23 21:36
-
中職》內野兵荒馬亂！統一「驚」手套誤事（影音）2017/06/23 21:17
-
中職》暴力猿打線超狂！單局3轟炸翻福瑞多（影音）2017/06/23 20:38
-
美巡賽》史畢斯首回合暫居領先 潘政琮70桿並列762017/06/23 19:03