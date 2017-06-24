內野亂成一片 統一獅失誤糗上大聯盟（影音）

統一獅失誤上大聯盟官網。（取自大聯盟Cut4）

〔體育中心／綜合報導〕昨日統一獅主場迎戰Lamigo桃猿，2局上發生荒腔走板的守備失誤，不僅讓桃猿趁勢奪下3分大局，隔天這樁守備鬧劇也登上大聯盟官網。

2局上林泓育、陳俊秀、朱育賢連續3支安打，無人出局滿壘，梁家榮擊出二壘方向滾地球，二壘手吳國豪接球失誤，補位的游擊手陳傑憲傳三壘暴傳，林泓育率先回壘得分，三壘手陳鏞基雖來得及觸殺跑者陳俊秀，但接著又暴傳一壘，桃猿一口氣奪2分，打者梁家榮也衝上三壘，靠著高飛犧牲打跑回第3分。

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