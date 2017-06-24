MLB》現役救援王變放火王 K-Rod慘遭老虎釋出

老虎宣布釋出K-Rod。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現役救援王「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）本季表現掙扎，上月初遭拔終結者職位後，淪為敗戰處理投手，與球團關係日益緊張，老虎今宣布將他釋出。

去年拿下44場救援成功、防禦率3.24的K-Rod本季表現判若兩人，開季至今28場比賽防禦率7.82、被打擊率逼近三成，6度砸鍋為聯盟最多。老虎上月初宣布拔除K-Rod終結者職位，由威爾森（Justin Wilson）接任。

淪為敗戰處理投手的K-Rod隨後多次表達不滿，表示對新角色感到困惑，認為理應獲得機會證明自己、贏回終結者職位，並批評總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）溝通不佳，完全沒問過他的意思就擅做決策。

K-Rod頻砸鍋，終結者職位遭拔。（資料照，美聯社）

然而K-Rod始終無法用表現贏回終結者職位，最近一次登板對水手還慘挨滿貫砲，老虎今宣布將他釋出，從3A召回開季表現不佳遭下放的朗登（Bruce Rondon），而K-Rod剩下的6百萬美金薪資仍由老虎支付。

35歲的K-Rod在大聯盟征戰15年，待過天使、大都會、金鶯、釀酒人與老虎，生涯累積437次救援成功為現役最多，3度拿下年度救援王、6度獲選明星賽，2008年曾創下單季62次救援成功紀錄。

K-Rod為現役救援王。（資料照，法新社）

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