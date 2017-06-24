NBA》快艇三巨頭先解體？幹籃哥、CP3接連跳脫合約
2017/06/24 07:52
葛瑞芬（左）、保羅接連跳脫合約成為自由球員。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）、「CP3」保羅（Chris Paul）於今日接連宣布跳脫合約，投入今夏自由球員市場，快艇三巨頭面臨瓦解。
葛瑞芬近年苦受傷勢影響，本季61場比賽繳出場均21.6分8.1籃板4.9助攻，他在今天率先跳脫合約。而快艇雖能端出5年2.05億美元（約新台幣62億元）的高薪合約續約保羅，但早在先前就曾傳出馬刺、火箭等隊有意網羅，緊接在葛瑞芬之後，保羅也決定投身自由市場試水溫。
今年32歲的保羅生涯多次於季後賽次輪止步，但仍是首屈一指的控球後衛，曾摘下2005-06最佳新秀，也是9屆明星賽球星，本季繳出場均18.1分9.2助攻5籃板和1.9抄截，三分球命中率4成11創生涯新高，不論下一步保羅續留快艇或投效其他球隊，都牽動著下季主力的走向。
相關新聞
推薦新聞
-
桌球》中國男桌集體退賽 國際桌總說話了2017/06/24 09:28
-
中國桌球主力退賽 當局震怒：嚴肅處理2017/06/24 09:07
-
NBA》沒有要賣啦！快艇高層闢謠：小喬丹是球隊基石2017/06/24 08:39
-
NBA》快艇三巨頭先解體？幹籃哥、CP3接連跳脫合約2017/06/24 07:52
-
桃猿拚上半季封王 今日賽事預告與轉播2017/06/24 06:57