NBA》不因公牛交易他而生氣 巴特勒發文真情流露

巴特勒。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕公牛昨把陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）交易至灰狼，震驚不少人，巴特勒本人雖然對於結果感到有些無奈，但他表示不會對公牛的決定感到憤怒，但希望他們可以用更好的方式來處理這件事情，同時他也在臉書上發文，表達對芝加哥的感謝。

「我沒有生氣，真的沒有，我只是不喜歡他們處理事情的方式，但沒關係。」被交易後首度接受訪問，巴特勒說，作為球隊代表球星並非想像中的美好，球隊仍會做出任何他們想要的決定，巴特勒強調，現階段他只想成為一個能幫助灰狼的球員，並且贏下比賽，展現對新球隊的尊重。

公牛籃球事務部副總裁派克森（John Paxson）則不斷強調，交易巴特勒，對他們而言是相當艱難的決定，但為了要讓球隊向前走，有些犧牲是必須的。

即將離開芝加哥，巴特勒在臉書發文，表達對這個城市的感謝，「過去6年裡，對我來說，（芝加哥）不僅是家，更是我的生命」，巴特勒也提到，不會忘記選秀會獲選的那個夜晚，也不會忘記首度披上公牛球衣出賽的時刻，在那裡經歷的一切，都是無法被複製的，感性發文也獲得球迷熱烈回響。

轉戰灰狼後，巴特勒將和前教頭希波鐸（Tom Thibodeau）再度聚首，希波鐸在2015年離開公牛，並在隔年職掌灰狼兵符。

巴特勒臉書發文致謝。（取自網路）

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