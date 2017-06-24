NBA》上季差點被交易 盧比歐成灰狼非賣品
2017/06/24 09:02
盧比歐（右）。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼控衛盧比歐（Ricky Rubio）今年2月差點被球隊交易到尼克，但明星賽後他表現與前2個月判若兩人，本週在灰狼與公牛交易後，盧比歐可望留在隊上，下季繼續擔任先發。
「他會待在這裡繼續職業生涯，」灰狼總管雷登（Scott Layden）表示。盧比歐在明星賽後的球員效率指數（PER）上升到20.4，高於明星賽前的15.1，真實命中率（True Shooting Percentage）也從52.9%上升到55.3%。這樣的表現也讓球隊決定送走拉文（Zach LaVine）與鄧恩（Kris Dunn），從公牛換來巴特勒（Jimmy Butler）。
盧比歐是聯盟裡防守能力比較好的控衛，但出手次數偏少一直以來都是隱憂。下季與巴特勒、威金斯（Andrew Wiggins）搭配時，如何幫助球隊進攻仍有待考驗。
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