NBA》沒有要賣啦！快艇高層闢謠：小喬丹是球隊基石
2017/06/24 08:39
小喬丹。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕快艇「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）、「CP3」保羅（Chris Paul）先後宣布跳出合約，成為自由球員，先前明星中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）也傳出可能被交易，眼看快艇即將解體，球隊高層緊急跳出來滅火，稱小喬丹是非賣品，也是球隊未來的基石。
面對各種交易傳言，快艇籃球事務副總裁法蘭克（Lawrence Frank）說：「小喬丹不會被交易，他是球隊的基石。這真的很好笑，攤開所有交易傳聞，你會發現真的有很多人被點名，包括勇士球員還有詹姆斯（LeBron James），但我們的管理階層很快地學了一課，那就是你無法消滅所有謠言。」
小喬丹上季繳出場均12.7分、13.8籃板及1.7阻攻，命中率為71.4%，他和快艇的合約要到2018-19年球季結束後才會走完。
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