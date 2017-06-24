美巡賽Travelers錦標賽》史畢斯續保領先 潘政琮晉級決賽
2017/06/24 08:41
史畢斯。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美國名將史畢斯今天在美巡賽Travelers 錦標賽第2回合，以低於標準桿1桿的69桿完賽，總計132桿仍舊站在領先位置。台灣好手潘政琮則以138桿並列43名晉級決賽。
美巡賽Travelers 錦標賽第2回合，史畢斯打得有些起伏，第10洞出發之後，雖在第12洞抓鳥，但馬上在第14洞開球左拉出界，吞下雙柏忌。靠著第15洞開球直接攻上278碼外的果嶺，他才又抓1個博蒂回到平盤。
轉回前9洞史畢斯又有兩隻小鳥進帳，但在第5洞短洞開球下沙坑，吞下柏忌，來來回合只賺1桿。所幸昨天追得比較近的選手也沒打好，讓他仍以1桿之差繼續領先。
美國選手梅利特和瑞德，兩回合打完同以133桿並列第2，另外4人則以兩桿之差的134桿並列第4，史畢斯差距沒拉大，讓大家都還有機會。
潘政琮今天也從第10洞開球，他一連打了10個Par，排名遲遲無法往上衝，所幸回到前9洞，先在第2洞推進10呎博蒂，隨後在第6洞長洞兩桿攻到果嶺邊，短切之後推進第2隻鳥，以68桿完賽，上升到並列43名，這是最近8場比賽小潘第2次闖進決賽。
潘政琮。（資料照，法新社）
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