MLB》紅襪退休34號球衣 老爹開球險暴投（影音）
2017/06/24 08:59
紅襪今退休「老爹」歐提茲34號球衣。（法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）自從去年10月退休後，首度回到芬威球場，在球迷呼喊下，屬於他的34號球衣在今天退休。
有了父親、妻子和一對兒女的陪伴，老爹回到芬威球場接受紅襪球團為他舉辦的球衣退休儀式，老爹熟悉的前隊友，包括名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）、前紅襪隊長瓦利泰克（Jason Varitek）、「蝴蝶」威克菲爾（Tim Wakefield）皆到場，馬丁尼茲和二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）還發表演說致意。
「我愛波士頓，謝謝這城市帶給我的一切，長久以來，我一直接受波士頓給予的祝福。」歐提茲表示，「很榮幸能在這些傳奇球星旁邊看到我的號碼，我記得以前打擊練習時，總是盯著這些數字，卻從沒想過有天我的背號會出現在那裡。」感性的老爹也在儀式落下感性的淚水，並為比賽開球，但出手後偏離軌道，差點暴投。
即使比賽7點開打，球團特別鼓勵球迷提早到場參加歐提茲球衣退休儀式，為此也布置主題登機門，裝飾歐提茲十大經典時刻的照片以及球衣。昨天下午紅襪和波士頓市也將芬威球場旁的Yawkey路更名為David Ortiz大道，紀念這位傳奇球星。
It’s been a while, huh @davidortiz? pic.twitter.com/u48kB7FaWe— MLB GIFS （@MLBGIFs） June 23, 2017
相關新聞
- MLB》現役救援王變放火王 K-Rod慘遭老虎釋出
- 內野亂成一片 統一獅失誤糗上大聯盟（影音）
- 鄭文燦：促成MLB台灣全明星賽在桃園舉行
- MLB》崩潰！球員看完2部電影 比賽竟然還沒打
- MLB》奧英斯、高德史密特3分砲 響尾蛇奪2連勝
推薦新聞
-
桌球》中國男桌集體退賽 國際桌總說話了2017/06/24 09:28
-
NBA》選秀前交易大進補 湖人總管：明年爭取2位巨星2017/06/24 09:08
-
美巡賽Travelers錦標賽》史畢斯續保領先 潘政琮晉級決賽2017/06/24 08:41
-
波爾低調當湖人 父狂言進季後賽2017/06/24 06:00
-
比選誰更震撼！公牛交易巴特勒2017/06/24 06:00