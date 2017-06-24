MLB》紅襪退休34號球衣 老爹開球險暴投（影音）

紅襪今退休「老爹」歐提茲34號球衣。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）自從去年10月退休後，首度回到芬威球場，在球迷呼喊下，屬於他的34號球衣在今天退休。

有了父親、妻子和一對兒女的陪伴，老爹回到芬威球場接受紅襪球團為他舉辦的球衣退休儀式，老爹熟悉的前隊友，包括名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）、前紅襪隊長瓦利泰克（Jason Varitek）、「蝴蝶」威克菲爾（Tim Wakefield）皆到場，馬丁尼茲和二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）還發表演說致意。

「我愛波士頓，謝謝這城市帶給我的一切，長久以來，我一直接受波士頓給予的祝福。」歐提茲表示，「很榮幸能在這些傳奇球星旁邊看到我的號碼，我記得以前打擊練習時，總是盯著這些數字，卻從沒想過有天我的背號會出現在那裡。」感性的老爹也在儀式落下感性的淚水，並為比賽開球，但出手後偏離軌道，差點暴投。

即使比賽7點開打，球團特別鼓勵球迷提早到場參加歐提茲球衣退休儀式，為此也布置主題登機門，裝飾歐提茲十大經典時刻的照片以及球衣。昨天下午紅襪和波士頓市也將芬威球場旁的Yawkey路更名為David Ortiz大道，紀念這位傳奇球星。

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