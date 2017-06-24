MLB》肩傷與山大王相同 道奇大物開刀本季報銷

烏里耶斯肩傷須動刀，本季確定報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區霸主道奇驚傳噩耗，20歲大物左投烏里耶斯（Julio Urias）於小聯盟出賽時意外撕裂左肩關節囊，部位與「山大王」桑塔納（Johan Santana）相同，經評估後敲定下週動刀，預計需復健12到14個月，本季確定報銷。

被視為球隊未來之星的烏里耶斯，上季菜鳥年在道奇嚴格控管投球局數保護下，繳出5勝2敗、防禦率3.39成績，今年春訓續展十足企圖心爭取先發席次，開季3A出發後按計畫於4月底被叫上大聯盟。

然而烏里耶斯表現不如預期，5度先發累積0勝2敗、防禦率5成40，上月底被放回小聯盟，隨後因左肩疼痛宣布關機。道奇球團曾於上週公開檢查結果，表示烏里耶斯的肩膀並無結構性損傷，不料今竟傳出須動刀的噩耗。

道奇球團棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示，烏里耶斯本月初於小聯盟比賽時，在一次投球過程中覺得肩膀卡住，隨後仍續投2局、球速也維持在96、97英哩，不料隔天早上卻出現嚴重緊繃僵硬的狀況。

烏里耶斯是道奇極力栽培的頂級新秀。（資料照，USA Today Sports）

「我們有十足信心，相信烏里耶斯明年能為我們投球。這就是棒球，像這樣的事情就是會發生，我們都知道他在季後非常努力、寄望自己能幫助球隊，而我們也非常相信他。」佛里曼說，重申若不是球團保護有加，傷勢可能會以更嚴重的形式提前發生。

佛里曼透露，隊醫有信心能治好烏里耶斯、讓他重拾昔日身手，強調烏里耶斯的傷勢與手術過程非常明確，就是修復撕裂的左肩前關節囊，並未擴及旋轉肌或關節盂唇，隊醫認為手術成功率高於保守復健，因此決定動刀。

道奇球團目前並未安排烏里耶斯受訪，佛里曼表示，烏里耶斯獲知消息後相當崩潰，目前情緒低落，他想與球隊一起奮戰、幫助隊友、希望能參與其中，但今年全都無法實現。

佛里曼隨後補充，目前沒有大聯盟投手曾接受這項特殊手術、能用來做為明確比較。美媒指出，昔日賽揚名投「神之左手」桑塔納，受傷部位與烏里耶斯相同，二度動刀後目前仍在力拚重返大聯盟。

神之左手桑塔納力拚重返大聯盟。（資料照，路透社）

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