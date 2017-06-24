中國桌球主力退賽 當局震怒：嚴肅處理

中國桌球主力戰將馬龍，疑因不滿總教練劉國梁被調職，自行棄賽。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕於成都舉行的中國桌球公開賽，爆出中國球員不滿總教練劉國梁被調職，主力戰將馬龍、樊振東等人接連退賽表達抗議，對此中國體育總局發言人表示，共有3名球員和2名教練自行棄賽，當局將會嚴肅處理。

中國桌球主力戰將樊振東，疑似不滿總教練劉國梁被調職，因而自行棄賽。（美聯社）

據《新浪體育》報導，中國體育總局指出，這些成員在國際重要賽事中擅自不告而別，完全無視於運動員的職業道德與操守，並且將國家榮譽及利益置之不顧，這種不尊重觀眾和對手的行為是非常錯誤的，當局堅決反對他們的做法。

中國體育總局強調，運動員必須心存愛國主義與集體主義，目前已要求中國桌球協會徹查，將會以嚴肅態度處理此事。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友