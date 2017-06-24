NBA》怕禪師交易波辛傑斯 球迷用廣告看板留人

波辛傑斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克禁區悍將波辛傑斯（Kristaps Porzingis）自季末記者會後與球隊關係生變，球隊總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）表示，「儘管大家都愛他，但我們要做對於球隊最好的事。」傑克森此言暗示球隊不排除交易，但球迷們不贊同他的想法。

尼克球迷藉由紐約文化媒體《Cycle》的贊助，在麥迪遜花園廣場附近刊登電子廣告看板，廣告內容是：「不要交易波辛傑斯。」下面還有一行小字：「我們與波辛傑斯本人無關，但我們想讓他留下。」波辛傑斯本人也在網路轉載的動態下按讚，認同球迷挽留的舉動。

球迷刊登電子廣告看板，波辛傑斯按讚。（取自Instagram）

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