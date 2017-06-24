桌球》中國男桌集體退賽 國際桌總說話了
2017/06/24 09:28
世界排名前三的馬龍、樊振東和許昕（左起），昨晚在中國桌球公開賽男單16強賽集體退賽。（取自國際桌總官網）
〔記者許明禮／綜合報導〕為力挺日前被拔掉中國國家隊總教練帥印的劉國梁，世界排名前三的馬龍、樊振東和許昕，昨晚在中國桌球公開賽男單16強賽集體退賽，震撼世界桌壇。
國際桌球總會今早發表聲明表示:「國際桌總對3名世界最頂尖的球員退出如此重大的賽事感到失望，我們會和中國桌協共同調查這起嚴重事件，並制定行動方針。」
中國國家體育總局昨晚也對這起事件發出嚴正聲明，痛批這3名球員在重要國際賽事不告而別、擅自棄賽，完全置運動員的職業道德和操守不顧，置國家榮譽和利益不顧，不尊重觀眾、不尊重對手，這種行為極其錯誤。
國家體育總局也已責成中國乒協查清事實、嚴肅處理。
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