馬優卡女網》直落二闖決賽 「辛然配」拚草地首冠
2017/06/24 09:57
辛吉絲（左）與詹詠然（右）闖進馬優卡女網雙打決賽。（詹詠然提供）
〔體育中心／綜合報導〕台灣網球好手詹詠然與瑞士前球后辛吉絲（Martina Hingis）的雙打組合，在合作後的第一次草地賽事、西班牙馬優卡女網賽以直落二擊敗英美搭檔史密斯（Anna Smith）、梅莉可（Nicole Melicher），闖進最後決賽。
詹詠然與辛吉絲自今年2月起開始搭檔，不僅在印地安泉、馬德里、羅馬拿下冠軍，也在5月的法網闖進4強，也因此在馬優卡女網賽名列大會第1種子。兩人在4強賽中不到1小時就以2個6：3獲勝，決賽對手將是楊科薇琪（Jelena Jankovic ）／塞娃絲圖娃（Anastasija Sevastova）與喬吉絲（Julia Goerges）／克諾兒（Xenia Knoll）之間的勝者。
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